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القسام: ننعى محمد غنام وكرم أبو عرة اللذين استشهدا بقصف صهيوني أثناء تنفيذهما مهمة جهادية في عقابا بطوباس

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:12
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