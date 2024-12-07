رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مُستهل جلسة مجلس الوزراء في ثكنة بنوا بركات - صور: نجتمع هنا اليوم استثنائيا في مدينة صور مدينة الحرف والحضارة بما تعنيه من وطنية أصيلة

Lebanon 24