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القناة 13 الإسرائيلية: الكنيست يصدق على مقترح لمناقشة إقالة مستشارة الحكومة القانونية والمعارضة تقاطع الجلسة

Lebanon 24
11-12-2024 | 10:23
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