Advertisement

أخبار عاجلة

قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع لـ"الشرق": لا ننوي استخدام الجيش ونعتبر قواته نواة سنضيف إليها الراغبين بالانخراط

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" الروسية: نراقب تطور الوضع في سوريا بعد أن أصبحت معظم أراضي البلاد تحت سيطرة إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع
lebanon 24
17/12/2024 03:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع يؤكد لوفد بريطاني أهمية رفع العقوبات لعودة اللاجئين
lebanon 24
17/12/2024 03:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع في المسجد الأموي في دمشق
lebanon 24
17/12/2024 03:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع الملقب بالجولاني: إسقاط النظام قاب قوسين أو أدنى
lebanon 24
17/12/2024 03:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2024-12-16
18:30 | 2024-12-16
18:26 | 2024-12-16
18:19 | 2024-12-16
18:18 | 2024-12-16
18:17 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24