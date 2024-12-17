Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام روسي: مجلس الدوما يوافق على القراءة النهائية لمشروع قانون يمهد الطريق لرفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة

Lebanon 24
17-12-2024 | 06:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الدوما الروسي يؤيد تشريع رفع طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
lebanon 24
17/12/2024 19:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون روسي يمهد الطريق للاعتراف بطالبان
lebanon 24
17/12/2024 19:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: لا تهديد للقواعد والوحدات الروسية في سوريا وهي مؤمنة بالكامل
lebanon 24
17/12/2024 19:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: سنعيد الاستقرار في سوريا وهجمات المنظمات الإرهابية هناك هي استهداف لسيادة الدولة
lebanon 24
17/12/2024 19:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:38 | 2024-12-17
12:30 | 2024-12-17
12:30 | 2024-12-17
12:29 | 2024-12-17
12:28 | 2024-12-17
12:26 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24