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هآرتس: إسرائيل تهدم مباني لفلسطينيين في مناطق ج في الضفة ومستوطنون يقيمون نقاطا استيطانية فيها

Lebanon 24
22-12-2024 | 07:04
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