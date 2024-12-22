Advertisement

أخبار عاجلة

إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدة في مواصي مدينة رفح

Lebanon 24
22-12-2024 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات بشارع الرشيد جنوب غرب مدينة خانيونس
lebanon 24
23/12/2024 05:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان و19 مصاباً جرّاء قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في منطقة مواصي رفح
lebanon 24
23/12/2024 05:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق نيرانها على المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
lebanon 24
23/12/2024 05:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق نيرانها على المنازل في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
lebanon 24
23/12/2024 05:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2024-12-22
18:25 | 2024-12-22
18:15 | 2024-12-22
17:30 | 2024-12-22
17:27 | 2024-12-22
17:25 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24