حركة المرور كثيفة على طريق الحدث عند تقاطع الكفاءات وعلى طريق الشويفات العمروسية وعلى جسر الكولا نفق سليم سلام وعلى طريق مار الياس كورنيش المزرعة (التحكم المروري)

Lebanon 24