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اليونيفيل تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان (أ.ف.ب)

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:13
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