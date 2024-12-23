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الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: لن ننجر لمربع يسبب لنا الكوارث والحكومة الإسرائيلية تتربص بنا من أجل احتلال الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2024 | 15:19
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