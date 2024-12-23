16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري في سياق عملية التنسيق بين أعضاء اللجنة العربية الوزارية وأطلعه على نتائج محادثاته في سوريا
Lebanon 24
23-12-2024
|
15:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي يبحث مع المنسق الأممي للإغاثة التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي يبحث مع المنسق الأممي للإغاثة التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا
24/12/2024 01:47:10
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية (وكالة الأنباء الإماراتية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية (وكالة الأنباء الإماراتية)
24/12/2024 01:47:10
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد لقائه الشرع في دمشق: نأمل أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطراف في سوريا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد لقائه الشرع في دمشق: نأمل أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطراف في سوريا
24/12/2024 01:47:10
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية وسوليفان شددا على ضرورة العمل لانتقال سلمي بسوريا بعملية سياسية جامعة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية وسوليفان شددا على ضرورة العمل لانتقال سلمي بسوريا بعملية سياسية جامعة
24/12/2024 01:47:10
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعرها 28 ألف دولار.. نادين نسيب نجيم تستعرض هدية فخمة اشترتها لنفسها في باريس (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 28 ألف دولار.. نادين نسيب نجيم تستعرض هدية فخمة اشترتها لنفسها في باريس (فيديو)
04:43 | 2024-12-23
23/12/2024 04:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحب لما يقلي ولا غلطة"... نجوى كرم تتحدث عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة
Lebanon 24
"بحب لما يقلي ولا غلطة"... نجوى كرم تتحدث عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة
23:00 | 2024-12-22
22/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا منزعجا جدا ومنفعلا.. شاهدوا ماذا حصل مع الفنان وائل كفوري على المسرح (صور)
Lebanon 24
بدا منزعجا جدا ومنفعلا.. شاهدوا ماذا حصل مع الفنان وائل كفوري على المسرح (صور)
00:39 | 2024-12-23
23/12/2024 12:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد تحقيقات حادثة "دهس الدراج" في بيروت!
Lebanon 24
هذا جديد تحقيقات حادثة "دهس الدراج" في بيروت!
11:37 | 2024-12-23
23/12/2024 11:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تركيا وبيروت.. هذا ما حصل مع طائرة ركاب!
Lebanon 24
بين تركيا وبيروت.. هذا ما حصل مع طائرة ركاب!
12:38 | 2024-12-23
23/12/2024 12:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:30 | 2024-12-23
قوات الاحتلال تنسف مباني بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
18:20 | 2024-12-23
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم
17:37 | 2024-12-23
اشتباكات بين فلسطينين وقوات الاحتلال خلالها اقتحامها محيط مخيم العين في نابلس
17:32 | 2024-12-23
مصدر إسرائيلي: ننتظر رد حماس بشأن صفقة للإفراج عن الرهائن
17:22 | 2024-12-23
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
17:15 | 2024-12-23
"هآرتس" عن مصادر مطلعة: من الصعب تقييم إمكانية الوفاء بالجدول الزمني الذي حدّده ترامب للتوصّل لصفقة بشأن الرهائن
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
24/12/2024 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24