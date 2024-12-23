الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري في سياق عملية التنسيق بين أعضاء اللجنة العربية الوزارية وأطلعه على نتائج محادثاته في سوريا

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