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مدير الدفاع المدني السوري: نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل كلّ الجهود لإعادة إعمار البلدات السورية التي دمرتها آلة حرب نظام الأسد وروسيا وإيران

Lebanon 24
23-12-2024 | 16:33
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