Advertisement

أخبار عاجلة

"هآرتس" عن مصادر مطلعة: من الصعب تقييم إمكانية الوفاء بالجدول الزمني الذي حدّده ترامب للتوصّل لصفقة بشأن الرهائن

Lebanon 24
23-12-2024 | 17:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع: هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن قبل تنصيب ترامب وإسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار من أجل استعادة الرهائن وليس لإنهاء الحرب
lebanon 24
24/12/2024 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الخلاف الحالي يكمن في عدد الرهائن الأحياء الذين ستفرج عنهم حماس بموجب الاتفاق
lebanon 24
24/12/2024 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة: تفاصيل أحدث المقترحات بشأن صفقة التبادل ما تزال غامضة لكن المحادثات تكتسب زخماً
lebanon 24
24/12/2024 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يشكر ترامب على "تصريحه القوي" بشأن الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
24/12/2024 10:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:54 | 2024-12-24
02:53 | 2024-12-24
02:48 | 2024-12-24
02:43 | 2024-12-24
02:19 | 2024-12-24
02:17 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24