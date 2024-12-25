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كاتس من محور فيلادلفيا: سنضمن وجود مناطق عازلة ومواقع سيطرة في غزة وسنعمل على تحرير المختطفين وهزيمة حماس

Lebanon 24
25-12-2024 | 09:01
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