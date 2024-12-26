Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار أنها قد تمدد بقاء قواتها بجنوب لبنان

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش اختاره.. من سيُمثل لبنان في لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟
lebanon 24
26/12/2024 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمنع لجنة المراقبة الإسرائيلي من البقاء في القرى الحدودية؟
lebanon 24
26/12/2024 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على هدنة في غزة مع بقاء قوات إسرائيلية بالقطاع (العربية)
lebanon 24
26/12/2024 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة مراقبة وقف النار أمام اختبار لجم الخروقات الإسرائيلية
lebanon 24
26/12/2024 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:14 | 2024-12-26
06:07 | 2024-12-26
05:54 | 2024-12-26
05:52 | 2024-12-26
05:37 | 2024-12-26
05:33 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24