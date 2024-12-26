Advertisement

أخبار عاجلة

أنباء عن اعتقال فخري درويش مدير مكتب قائد لواء القدس في حلب

Lebanon 24
26-12-2024 | 17:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: مدير مكتب قائد الجيش السوري أجرى تسوية لدى إدارة العمليات
lebanon 24
27/12/2024 03:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الاعلامي لميقاتي: إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري
lebanon 24
27/12/2024 03:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال اللواء محمد كنجو حسن.. ما الدور الذي لعبه في عهد الاسد؟
lebanon 24
27/12/2024 03:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: مدير المخابرات ناقش مع الإدارة السياسية السورية حماية السجون التي يحتجز بها عناصر داعش
lebanon 24
27/12/2024 03:43:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2024-12-26
18:22 | 2024-12-26
18:19 | 2024-12-26
18:17 | 2024-12-26
17:57 | 2024-12-26
17:55 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24