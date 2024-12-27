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الرئيس الألماني يحلّ البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 شباط المقبل

Lebanon 24
27-12-2024 | 05:06
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