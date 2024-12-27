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"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: نشعر بقلق من أن فرص التوصل إلى صفقة تبادل في غزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة

Lebanon 24
27-12-2024 | 06:00
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