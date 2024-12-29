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رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي: انتصرنا عسكريا على حزب الله وبشكل واضح

Lebanon 24
29-12-2024 | 13:05
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