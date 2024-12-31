المتحدث العسكري للحوثيين: استهدفنا حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" بعدد من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأميركية لشن هجوم جوي على بلدنا

Lebanon 24