قاسم: قاسم سليماني كان قائداً استراتيجياً على المستوى الفكري والسياسي والجهادي ولمسنا هذا الأمر من خلال حركته وطريقة تفكيره وخططه وما أنجزه على الساحة الجهادية والسياسية

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