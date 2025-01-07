ميقاتي: لا تزال جدران هذا المتحف وبعض محيطه يحمل بصمات تشهد على يوميات الحرب الاليمة والمطلوب منا جميعا ان نشبك الايدي منعا لتكرارها ولنُخمد كل اشارات الفتن المتنقلة

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