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الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تزال منتشرة في جنوب لبنان وستتصدى لأي تهديد

Lebanon 24
11-01-2025 | 16:47
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