Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة الوطنية العليا للإسعاف بغزة: نفذنا أكثر من 127 ألف عملية إسعافية للمصابين منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الوطنية العليا للإسعاف بغزة: سنقوم بنشر سيارات الإسعاف على طول خطوط العودة للنازحين من أجل ضمان سلامتهم
lebanon 24
18/01/2025 14:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا بالتعاون مع الشاباك أكثر من 100 غارة على أهداف في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن اغتيال العشرات من عناصر حماس
lebanon 24
18/01/2025 14:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن بلاده لن تقبل عودة حماس لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
lebanon 24
18/01/2025 14:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
18/01/2025 14:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2025-01-18
07:48 | 2025-01-18
07:38 | 2025-01-18
07:38 | 2025-01-18
07:37 | 2025-01-18
07:36 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24