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اللجنة الوطنية العليا للإسعاف بغزة: سنقوم بنشر سيارات الإسعاف على طول خطوط العودة للنازحين من أجل ضمان سلامتهم

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:53
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