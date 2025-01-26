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الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي أهمية التعاون لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط

Lebanon 24
26-01-2025 | 14:48
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