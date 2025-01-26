Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نقل المسلحين أو الأسلحة عبر الطرق المعلنة إلى شمال غزة سيعتبر خرقاً للاتفاق

Lebanon 24
26-01-2025 | 17:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: يسمح بعودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد
lebanon 24
27/01/2025 07:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيسمح بعودة المركبات إلى شمال غزة بعد فحصها من الساعة 9 صباحاً
lebanon 24
27/01/2025 07:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: القيادة الشمالية بالجيش تأخذ بعين الاعتبار خروج الأحداث في جنوب لبنان عن السيطرة
lebanon 24
27/01/2025 07:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم لا يزال خطيرا
lebanon 24
27/01/2025 07:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:32 | 2025-01-27
00:21 | 2025-01-27
00:01 | 2025-01-27
23:34 | 2025-01-26
23:27 | 2025-01-26
23:19 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24