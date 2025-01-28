Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام روسي عن بوغدانوف: الزيارة لدمشق تأتي وفق قاعدة المصالح المشتركة

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي عن بوغدانوف: الوفد الروسي سيجري مباحثات مع الشرع في دمشق
lebanon 24
28/01/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة جبلة قرب قاعدة حميميم
lebanon 24
28/01/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر سورية: نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي هذا الأسبوع بمسؤولين من الإدارة السورية الجديدة في دمشق
lebanon 24
28/01/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أميركا اتصل ببن سلمان: نتطلع لتعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان وغزة
lebanon 24
28/01/2025 15:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:09 | 2025-01-28
08:08 | 2025-01-28
08:05 | 2025-01-28
07:56 | 2025-01-28
07:51 | 2025-01-28
07:50 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24