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الرئيس عون: سأعمل على تنفيذ خطاب القسم ليعيش اللبنانيون بكرامتهم

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:06
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النائب سيزار ابي خليل للـLBCI: نحن كنا مساهمين اساسين بتسمية الرئيس المكلف ونرى انه قادر على تنفيذ خطاب القسم وسندعم كل خطوة بالاتجاه الصحيح ومعارضة كل خطوة لا نراها مناسبة
lebanon 24
29/01/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم للرئيس عون خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة والبيان الوزاري يجب أن يترجم هذا الخطاب بشكل حرفي
lebanon 24
29/01/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية
lebanon 24
29/01/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف: تمنيت ان يكون البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم
lebanon 24
29/01/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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