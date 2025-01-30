Advertisement

أخبار عاجلة

جيروزاليم بوست عن مصدر دبلوماسي كبير: واشنطن تسعى إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيروزاليم بوست عن مكتب نتنياهو: من المقرر إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي
lebanon 24
30/01/2025 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إطلاق سراح الرهائن ظل غير ممكن لفترة طويلة حتى تدخلنا وغيرنا مسار المفاوضات بسرعة وبايدن لم يفعل شيئا
lebanon 24
30/01/2025 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مصادر: إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى
lebanon 24
30/01/2025 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مصدر: واشنطن لا ترى سببا لبقاء جيش إسرائيل جنوبي لبنان إذا واصل جيش لبنان انتشاره كما هو
lebanon 24
30/01/2025 21:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2025-01-30
13:35 | 2025-01-30
13:21 | 2025-01-30
13:17 | 2025-01-30
13:12 | 2025-01-30
12:50 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24