الرئيس عون استقبل المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: الإصلاحات ستكون من أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها ولبنان مستعد للتعاون مع المنظمات الأممية تحقيقًا لهذه الغاية

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