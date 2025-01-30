Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: الإصلاحات ستكون من أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها ولبنان مستعد للتعاون مع المنظمات الأممية تحقيقًا لهذه الغاية

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير قطر استقبل القصيفي: تشكيل الحكومة الجديدة يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لاعادة إعمار لبنان
lebanon 24
30/01/2025 21:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تلقينا تنويهاً من المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا على الشفافية التي ارتبطت بعملية توزيع المساعدات خلال الحرب
lebanon 24
30/01/2025 21:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني في رسالة الى الرئيس عون: مستعدٌ للعمل معكم سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل المنفعة بينهما في كافة المجالات
lebanon 24
30/01/2025 21:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام بعد لقائه أمين عام الأمم المتحدة: نشكر السيد أنطونيو غوتيريش على زيارته الكريمة إلى لبنان
lebanon 24
30/01/2025 21:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2025-01-30
13:35 | 2025-01-30
13:21 | 2025-01-30
13:17 | 2025-01-30
13:12 | 2025-01-30
12:50 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24