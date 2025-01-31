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الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية وعرض معه العلاقات بين البلدين والأوضاع في أوكرانيا
Lebanon 24
31-01-2025
|
02:41
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