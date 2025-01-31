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وكالة تاس: السلطات النرويجية احتجزت السفينة "سيلفر دانيا" وعلى متنها طاقم روسي "للاشتباه في إتلاف كابل في بحر البلطيق"
Lebanon 24
31-01-2025
|
06:43
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