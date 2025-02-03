Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: روسيا تمثل تهديدا وجوديا لدول الاتحاد

Lebanon 24
03-02-2025 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا تشكل تهديدا لأمن الطاقة العالمي
lebanon 24
03/02/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي أن يظل متحدًا للرد على تهديدات ترامب
lebanon 24
03/02/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برلمانية أوروبية لـ"الحدث": على الاتحاد الأوروبي دعم الالتزام بالقانون الدولي
lebanon 24
03/02/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نأمل في إحلال سلام مستدام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين
lebanon 24
03/02/2025 11:38:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:33 | 2025-02-03
04:17 | 2025-02-03
04:07 | 2025-02-03
03:57 | 2025-02-03
03:49 | 2025-02-03
03:49 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24