رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: بحثت مع الرئيس الفرنسي العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والثقافة وغيرها

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