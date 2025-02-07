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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لا نقبل بأن نكون في حكومة "ولاد الست" أو "ولاد الجارية" وإما المعايير تكون على الجميع أو لا تكون

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:12
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رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: ما يحصل في سوريا تطوّر كبير ويستوجب تعليقاً مسؤولاً منّا ونأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدّي لعودة سريعة للنازحين ولعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين من دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
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