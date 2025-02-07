Advertisement

أخبار عاجلة

شركة علي بابا الصينية تنفي نيتها الاستثمار في تطبيق "ديب سيك"

Lebanon 24
07-02-2025 | 07:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: ترامب يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" في البيت الأبيض
lebanon 24
07/02/2025 20:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك "ماسايوشي سون": سنستثمر 100 مليار دولار على الفور في الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
07/02/2025 20:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة لإنقاذ التطبيق.. ترامب يجتمع بالرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"
lebanon 24
07/02/2025 20:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "تيك توك" تطلب من المحكمة العليا الأميركية إصدار أمر طارئ لمنع حظر التطبيق (العربية)
lebanon 24
07/02/2025 20:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2025-02-07
13:16 | 2025-02-07
13:14 | 2025-02-07
13:13 | 2025-02-07
12:54 | 2025-02-07
12:53 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24