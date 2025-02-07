Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: كييف تجري محادثات مع واشنطن لفتح مواقع تخزين الغاز الأوكرانية أمام الغاز المسال الأميركي

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: فرق إطفاء في إيران تعمل على إخماد حريق بمنشأة لتخزين الغاز المسال بمدينة الري
lebanon 24
07/02/2025 23:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي بشأن اهتمام ترامب بالمعادن الأوكرانية النادرة: منفتحون على الاستثمار من الشركات الأميركية
lebanon 24
07/02/2025 23:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الصين ستفرض رسوما جمركية بـ15% على الفحم والغاز الأميركيين
lebanon 24
07/02/2025 23:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: العقوبات تهدف لحرمان روسيا من موارد النفط والغاز لتقويض قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا
lebanon 24
07/02/2025 23:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:41 | 2025-02-07
15:45 | 2025-02-07
15:41 | 2025-02-07
15:40 | 2025-02-07
15:17 | 2025-02-07
15:15 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24