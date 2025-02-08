ميقاتي: حكومتنا مرت بظروف صعبة لاسيما الحرب الإسرائيلية وقد عملنا في ظل غياب رئيس للجمهورية كما شهد مجلس الوزراء مقاطعة من قبل الأطراف لكننا حافظنا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها

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