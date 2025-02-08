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ميقاتي: حكومتنا مرت بظروف صعبة لاسيما الحرب الإسرائيلية وقد عملنا في ظل غياب رئيس للجمهورية كما شهد مجلس الوزراء مقاطعة من قبل الأطراف لكننا حافظنا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها

Lebanon 24
08-02-2025 | 13:08
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