ميقاتي: الحكومة الجديدة تشكلت بطريقة دستورية وراعت التوافق الطائفي والميثاقية اللبنانية وعليها أن تبرهن أنها قادرة على مواجهة التحديات والقيام بالإصلاحات المطلوبة

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