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وزير التعليم الإسرائيلي: حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:27
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