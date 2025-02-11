Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: كنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"mtv": هناك أمل بهذه الحكومة وستكون منتجة والمنطقة تتّجه نحو السلام ولدينا فرصة وعلينا الاستفادة منها
lebanon 24
12/02/2025 01:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: أبرز معيار لتشكيل الحكومة هو فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات
lebanon 24
12/02/2025 01:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه فخامة الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان
lebanon 24
12/02/2025 01:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد
lebanon 24
12/02/2025 01:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2025-02-11
18:24 | 2025-02-11
18:23 | 2025-02-11
18:13 | 2025-02-11
18:12 | 2025-02-11
18:09 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24