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النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى: نأمل أن تُعطي الحكومة الدعم الكامل للجيش لتطبيق القرارات الدولية والـ 1701 كي نحصل على الدعم اللازم لإعادة إعمار الجنوب

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:42
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