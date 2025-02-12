النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى: نأمل أن تُعطي الحكومة الدعم الكامل للجيش لتطبيق القرارات الدولية والـ 1701 كي نحصل على الدعم اللازم لإعادة إعمار الجنوب

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