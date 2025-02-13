13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أُطلق من غزة وسقط داخل القطاع
Lebanon 24
13-02-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وسقوطها في القطاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وسقوطها في القطاع
13/02/2025 20:36:06
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة تم رصد استخدامها لإطلاق القذيفة الصاروخية داخل قطاع غزة قبل قليل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة تم رصد استخدامها لإطلاق القذيفة الصاروخية داخل قطاع غزة قبل قليل
13/02/2025 20:36:06
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفة واحدة عبرت من شمال قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة معبر "إيرز" (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفة واحدة عبرت من شمال قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة معبر "إيرز" (سكاي نيوز)
13/02/2025 20:36:06
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تمشط مناطق في غلاف غزة ولا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تمشط مناطق في غلاف غزة ولا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية
13/02/2025 20:36:06
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
Lebanon 24
عن الـ100 دولار في لبنان.. خبرٌ جديد!
15:37 | 2025-02-12
12/02/2025 03:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. هذا مصير الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أيام.. هذا مصير الكهرباء في لبنان
14:04 | 2025-02-12
12/02/2025 02:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
00:18 | 2025-02-13
13/02/2025 12:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
Lebanon 24
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
04:44 | 2025-02-13
13/02/2025 04:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:27 | 2025-02-13
الوزير "رون ديرمر " المقرب من نتنياهو: الجيش لن يغادر مستقبلا المواقع التي سيحتفظ بها جنوبي لبنان
13:25 | 2025-02-13
"لبنان 24": الجيش فتح طريق المطار بعد قطعها من قبل محتجين على منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في المطار
13:18 | 2025-02-13
وزير الخارجية الفرنسي: جاهزون للقيام بكل ما يلزم للتأكد من الحفاظ على أمن الجانبين السوري واللبناني
13:17 | 2025-02-13
وزير الخارجية الفرنسي: اقترحنا أن تحل فرق من اليونيفيل محل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان
13:15 | 2025-02-13
وزير الخارجية الفرنسي: سنتفق مع الحكومة اللبنانية الجديدة على موعد لتنظيم مؤتمر من أجل إعادة الإعمار في لبنان
13:14 | 2025-02-13
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد السيد هادي الضاحية وعلى اوتوستراد المطار القديم واوتوستراد المطار السفارة الكويتية
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
13/02/2025 20:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24