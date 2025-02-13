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نائب المتحدث باسم غوتيريش: تقدم إعادة انتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية أمر بالغ الأهمية

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:28
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