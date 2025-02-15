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يطلب من السائقين تخفيف السرعة على اوتوستراد المطار نفق السفارة الكويتية بسبب اشغال تركيب إنارة داخل نفق المدينة الرياضية (التحكم المروري)

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:29
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