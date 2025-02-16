Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان سيلتقي مسؤولين عسكريين أميركيين لمناقشة القضايا الاستراتيجية والعملياتية

Lebanon 24
16-02-2025 | 04:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع اجتمع بوزير الخارجية ورئيس الأركان ومسؤولين لمناقشة أمنية بشأن ⁧‫تركيا‬⁩
lebanon 24
16/02/2025 13:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: زيارة رسمية لرئيس الأركان هيرتسي هاليفي إلى الولايات المتحدة تمتد من 17 إلى 20 شباط الجاري
lebanon 24
16/02/2025 13:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل الحفاظ على جاهزية الجيش في جميع الجبهات مع التركيز على الضفة الغربية
lebanon 24
16/02/2025 13:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: رئيس الأركان اجتمع بمدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني في دمشق لمناقشة آلية ضبط الحدود
lebanon 24
16/02/2025 13:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2025-02-16
06:03 | 2025-02-16
06:00 | 2025-02-16
05:58 | 2025-02-16
05:57 | 2025-02-16
05:55 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24