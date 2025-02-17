وزير الإعلام: رئيس الجمهورية تطرق خلال الجلسة إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر

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