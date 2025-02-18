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حماس: خروجنا من غزة أو نزع سلاحنا "أمر مرفوض" واشتراط إسرائيل إبعادنا عن غزة "حرب نفسية سخيفة"

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:02
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