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وزير الثقافة وعضو حزب الليكود ميكي زوهر: في حال لم نستعد المختطفين سنفرض حصارا على غزة حتى يتم تحريرهم جميعا

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:41
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